Gesundheit : Bereits mehr als 1250 Grippe-Fälle im Norden

Der Schwerpunkt der aktuellen Grippewelle liegt im Kreis Pinneberg. Allein dort wurden in der vergangenen Woche 88 Fälle gemeldet. Landesweit sind es mittlerweile 1264 nachgewiesene Infektionen.

Avatar_shz von dpa

19. Februar 2020, 07:33 Uhr

Die Zahl der Grippe-Infektionen in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. In den vergangenen vier Wochen wurden 1264 Grippe-Fälle gemeldet, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. Allein in der vergangenen Woche kamen 377 nachgewiesene Infektionen dazu. Darunter waren allein 88 Fälle aus dem Kreis Pinneberg. Im Bezug auf die Einwohnerzahl gab es aber auch in den Kreisen Dithmarschen und Herzogtum Lauenburg erhöhte Fallzahlen.

Zum Vergleich: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 1397 nachgewiesene Grippe-Infektionen. 2018 waren es 2618, 2017 hatte es 1545 Fälle gegeben.