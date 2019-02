Kriminalität : Beratungsstellen machen auf Gewalt gegen Männer aufmerksam

Mit Plakaten und Postkarten wollen Beratungsstellen auf Angebote für männliche Gewaltopfer aufmerksam machen. Dass es sexualisierte und häusliche Gewalt gegen Männer gebe, sei vielen Menschen nicht bewusst, sagte der Diplom-Pädagoge Klaus-Peter David von pro familia in Flensburg. Es sei daher wichtig, das Bild zu korrigieren, dass Männern so etwas nicht passieren kann - auch wenn deutlich mehr Frauen Opfer von Gewalt werden. 2017 waren Zahlen des Bundesfamilienministeriums zufolge 18 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt Männer, wie David sagte.

von dpa

16. Februar 2019, 09:54 Uhr

In Schleswig-Holstein bieten drei Träger Männerberatung an: der Frauennotruf in Kiel, pro familia in Flensburg und Wendepunkt in Elmshorn. Mehr als 200 Klienten haben nach Angaben der Träger bislang in einer der drei Beratungsstellen Unterstützung gefunden.