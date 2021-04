Ausstellungen : Benin Dialogue Group: Warnung vor übereilten Schritten

Die Leiterin der Benin Dialogue Group, Barbara Plankensteiner, hat vor übereilten Schritten in der aufgeheizten Restitutionsdebatte gewarnt.

Berlin | „Es hat gar keinen Sinn - auch den nigerianischen Partnern gegenüber - jetzt Dinge zu forcieren, die sie unter Druck setzen“, sagte die Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum der Deutsche Presse-Agentur in Berlin. Restitutionen seien komplexe Prozesse. „Das bedeutet ja nicht, einfach Objekte in eine Kiste zu packen und sie zurückzuschicken.“ ...

