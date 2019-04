Wahlen : Benachrichtigungen für Europa- und Bezirksversammlungswahlen

Die stimmberechtigten Hamburger erhalten in den nächsten Tagen Post vom Landeswahlleiter. Am Mittwoch wird Oliver Rudolf den Versand von rund 1,4 Millionen Wahlbenachrichtigungen zu den Europa- und Bezirksversammlungswahlen am 26. Mai freigeben, wie die Innenbehörde am Dienstag mitteilte. Voraussichtlich ab Donnerstag werden die ersten Schreiben dann in den Briefkästen liegen.

von dpa

16. April 2019, 15:11 Uhr

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Montag könnten Menschen mit einer gerichtlich angeordneten Betreuung für die Europawahl noch bis zum 5. Mai nachträglich einen Antrag auf Aufnahme ins Wählerregister stellen, sagte Rudolf. Bei den Bezirksversammlungswahlen seien sie nach einer Änderung des Wahlgesetzes im vergangenen Jahr ohnehin schon stimmberechtigt. Eine organisatorische Herausforderung sei der Karlsruher Richterspruch für die Hamburger Wahlämter auch deshalb nicht, da weniger als 300 Menschen in der Stadt betroffen seien.

Bei den Bezirksversammlungswahlen treten 13 Parteien, eine Wählervereinigung und vier Einzelkandidaten an. Neben den in der Bürgerschaft vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, Linke, FDP und AfD bewerben auch sieben weitere Parteien - darunter die Spaß-Partei «Die Partei» und die rechtsextreme NPD. Jeder Wahlberechtigte kann bis zu zehn Stimmen abgeben - jeweils fünf auf einem Stimmzettel für den Bezirk und einem für den Wahlkreis. Bei der Europawahl hat jeder nur eine Stimme.

Den Wahlbenachrichtigungen liegen auch Musterstimmzettel und Anträge auf Briefwahl bei, die bereits auch online abgerufen werden können.