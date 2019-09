Theater : Ben Becker als «Caligula» am St.-Pauli-Theater

Avatar_shz von dpa

21. September 2019, 10:02 Uhr

Nach seiner Glanzrolle in «Judas» ist Schauspielstar Ben Becker nun in einer Tyrannenrolle in Hamburg zu sehen. Vom 8. bis zum 13. Oktober steht der 54-Jährige als «Caligula» von Albert Camus auf der Bühne des St.-Pauli-Theaters. Der römische Kaiser Gaius Caesar Germanicus (12-41 n. Chr.), genannt Caligula, galt als rücksichtslos, brutal und sadistisch. In der Inszenierung von John von Düffel, die vor einem Jahr Premiere am Salzburger Landestheater feierte, trennt ein Wassergraben das Publikum von Caligula. Das sei «schon mal beruhigend», heißt es im Programmheft.