Unfälle : Bein von Bus überrollt: betrunkener Mann schwer verletzt

Avatar_shz von dpa

22. Dezember 2019, 14:35 Uhr

Ein 34-jähriger Fußgänger ist in Hamburg schwer verletzt worden, als er mit einem Bus zusammenstieß und sein Bein überrollt wurde. Der Mann sei am Samstagmorgen stark alkoholisiert gewesen und habe mehrfach versucht Fahrzeuge anzuhalten, indem er auf die Straße lief, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst hatte der herannahende Bus im Stadtteil Harvestehude durch starkes Bremsen noch einen Zusammenstoß verhindern können. Der 34-Jährige soll daraufhin gegen den Bus geschlagen und wieder auf den Gehweg gegangen sein. Als der Bus wieder anfuhr, trat der Mann den Angaben zufolge unvermittelt an eine der Türen heran, stieß gegen den Bus und kam zu Fall. Daraufhin überrollte der Bus das Bein des Mannes. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.