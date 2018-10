Prozesse : Beifahrer als Zeuge im Prozess um Millionenraub

von dpa

16. Oktober 2018, 05:49 Uhr

Mit Spannung wird in dem Indizienprozess um einen spektakulären Millionenraub aus einem Geldtransporter der Auftritt des nicht angeklagten Beifahrers erwartet. Der Mann ist für Dienstag als Zeuge vor dem Landgericht Kiel geladen, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Für den Coup müssen sich ein 41-jähriger Fahrer der Sicherheitsfirma und sein 48 Jahre alter mutmaßlicher Komplize verantworten. Sie sollen während eines Geldtransports von Hamburg nach Kiel auf einem Parkplatz in Kirchbarkau (Kreis Plön) unbemerkt drei Geldboxen mit rund 2,4 Millionen Euro Bargeld umgeladen haben. Beide Männer sitzen seit März in Untersuchungshaft. Sie schweigen zu den Vorwürfen. Bei Durchsuchungen in ihren Wohnungen und extra angeschafften Gebrauchtfahrzeugen konnte die Beute zum Großteil sichergestellt werden - etwa in Hohlräumen und Zierkissen.