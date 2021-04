Kosmetik : Beiersdorf startet mit Wachstum ins neue Geschäftsjahr

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf ist im ersten Quartal stärker gewachsen als erwartet.

Hamburg | Dabei profitierten die Hamburger von einem deutlichen Plus bei ihrem Klebstoffgeschäft Tesa, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Vorläufigen Zahlen zufolge stiegen die Umsätze in den ersten drei Monaten organisch um 6,3 Prozent auf 1,945 Milliarden Euro. Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe sind dabei herausgerechnet. Im Vorjahr ha...

