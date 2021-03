Schifffahrt : Beide Schleusen des Nord-Ostsee-Kanals wieder in Betrieb

Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden hat eine Havarie in der Schleuse Kiel-Holtenau angerichtet. Die Nordkammer ist seit Montag wieder in Betrieb. Der Grund für die Kollision der „Wilson Goole“ mit dem Tor der Nordkammer ist noch unklar.

Kiel | Nach der Havarie eines Frachtschiffs sind seit Montag wieder beide großen Schleusenkammern des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel in Betrieb. „In dem Tor ist ein Tank beschädigt - ein Auftriebskörper. Damit kommen wir gerade noch klar“, sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Kiel-Holtenau, Detlef Wittmüß, am Montag. Zuvor hatten Taucher die ...

