Hockey : Beide Alster-Teams und HTHC-Damen erreichen DM-Endrunde

Die Hockey-Herren und -Damen des Clubs an der Alster haben sich für das Final Four um die deutsche Hallen-Meisterschaft am kommenden Wochenende in Stuttgart qualifiziert. Auch das Damen-Team des Harvestehuder THC hat den Sprung in die Endrunde geschafft.

Avatar_shz von dpa

02. Februar 2020, 10:26 Uhr

Die Alster-Herren setzten sich am Samstag vor 800 Zuschauern im Viertelfinale mit 8:3 (4:1) gegen den TuS Lichterfelde aus Berlin durch. Zuvor hatten die Alster-Damen die Zehlendorfer Wespen ebenfalls aus Berlin mit 9:1 (3:0) bezwungen. Der HTHC gewann beim Berliner HC mit 4:1 (1:0). Die Alster-Herren treffen als Titelverteidiger im Halbfinale auf Rot-Weiss Köln. Die Alster-Damen bekommen es mit Uhlenhorst Mülheim zu tun, auf den HTHC wartet Titelverteidiger Düsseldorfer HC.

«Lichterfelde hat uns heute taktisch vor einige Aufgaben gestellt», sagte Alster-Trainer Sebastian Biederlack nach der Partie. Spieler Niklas Bruns ergänzte: «Der Sieg geht so in Ordnung, denke ich. Unsere Stärke in dieser Saison ist unsere Defensive. Und vorne geht immer etwas.»

Mit sechs Toren, davon fünf aus kurzen Ecken, war Hanna Valentin maßgeblich am Weiterkommen der Alster-Damen beteiligt. «Aufgrund der ersten 20 Minuten fiel das Ergebnis am Ende etwas zu hoch aus», meinte Coach Jens George. HTHC-Trainer Christian Blunck betonte derweil nach dem Sieg in Berlin: «Ich glaube, das war insgesamt verdient. Unsere Defense war der Schlüssel.»

Den Sprung in die Endrunde verpassten dagegen die Herren vom Hamburger Polo Club nach der 3:6 (1:3)-Niederlage beim Berliner HC. «Die Chancen waren da, wir hatten es in der Hand», sagte Trainer Matthias Witthaus.