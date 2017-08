Brände : Bei Schweißarbeiten Autowerkstatt in Brand gesetzt

Bei einem Brand in einer Autowerkstatt bei Süsel im Kreis Ostholstein ist am Freitag ein 35-jähriger Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war bei Schweißarbeiten an seinem Auto zunächst der Kleinwagen und dann die hölzerne Zwischendecke der Werkstatt in Brand geraten. Zunächst versuchte er das Feuer zu löschen. Als das nicht gelang, wurde das Auto mit einem Radlader aus dem Gebäude gezogen. Dadurch wurde ein größerer Gebäudeschaden verhindert. Der 35-Jährige kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Polizei ermittelt jetzt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Pressemitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 17:25 Uhr