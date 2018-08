Verkehr : Bei Rot über Kreuzung: Auto rammt Taxi

von dpa

25. August 2018, 17:05 Uhr

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos an einer Ampel in Hamburg-Hamm sind am Samstagmittag zwei Fahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Autofahrer trotz roter Ampel auf die Kreuzung gefahren und mit einem Taxi kollidiert. In der Folge sei das Taxi auf die Seite gekippt. Ein Polizeisprecher konnte zunächst nicht sagen, ob es Fahrgäste an Bord hatte. Beide Fahrer seien am Unfallort medizinisch versorgt worden.