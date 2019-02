Sprache : Behördensprache in Schleswig-Holstein soll einfacher werden

Schleswig-Holsteins Landesregierung will Behördensprache einfacher und so für mehr Menschen verständlich machen. Der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, kündigte am Montag an, zukünftige Verwaltungsmitarbeiter gezielt in diesem Bereich schulen zu wollen. Im Frühjahr solle deshalb an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Projekt starten, das Studierenden einen Leitfaden an die Hand gibt und sie für das Thema «Verständliche Sprache» sensibilisiert.

von dpa

04. Februar 2019, 18:32 Uhr

«Verständliche Sprache muss selbstverständlich werden», erklärte Schrödter. Das geplante Projekt sei eine Reaktion auf diverse Medienberichte. So hatten etwa die «Kieler Nachrichten» am Montag Ausschnitte aus einem Gespräch mit der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten, Samiah El Samadoni, veröffentlicht, in dem sie eine bürgerfreundlichere Amtssprache fordert.

Kritik an El Samadonis Vorstoß kam aus der AfD-Landtagsfraktion: Die Forderung sei ein «praxis- und rechtsstaatsferner Ansatz», meinte der innenpolitische Sprecher Claus Schaffer. Inhalte von Behördenbescheiden seien oft so komplex, dass eine Vereinfachung der juristischen Begriffe zu «missverständlichen oder gar falschen Formulierungen» führen könnte.

Lob gab es hingegen von SPD und CDU: «Bürgerinnen und Bürger können nur dann mit den Behörden in einen Dialog treten, wenn sie sich gegenseitig verstehen», teilte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Claus Christian Claussen, mit. Birte Pauls, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, erklärte: «Viele Menschen haben Schwierigkeiten, amtliche Bescheide, die meist direkte Auswirkungen auf ihre Lebenssituation haben, zu verstehen.» Dass behördliche Entscheidungen oft schwer verständlich formuliert seien, führe dazu, dass die Beratungszahlen bei Sozialverbänden anstiegen.