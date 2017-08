Notfälle : Behörden untersuchen Tod von Bade-Urlauber vor Heiligendamm

Nach dem Tod eines Urlaubers am Montag beim Baden in der Ostsee nahe Heiligendamm (Landkreis Rostock) untersuchen Polizei und Staatsanwaltschaft die Ursache für den Vorfall. Die Staatsanwaltschaft müsse entscheiden, ob eine Obduktion des Gestorbenen nötig werde, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.