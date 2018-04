Kriminalität : Behörden kümmern sich um Geschwister von getötetem Mädchen

Nach der Tötung eines einjährigen Mädchens und seiner Mutter am Hamburger S-Bahnhof Jungfernstieg haben sich die Behörden der Geschwister des Kindes angenommen. «Meine Gedanken sind bei den Geschwistern, um die sich der Kinder- und Jugendnotdienst nun liebevoll kümmern wird», twitterte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag. Ein Sprecher der Behörde bestätigte, dass es mehrere Geschwisterkinder gebe. Die Senatorin äußerte ihre Betroffenheit: «Die abscheuliche Tat am Jungfernstieg bestürzt uns alle. Auch mich macht sie fassungslos und wütend.»

von dpa

12. April 2018, 17:42 Uhr

Am Vormittag war ein 33 Jahre alter Mann aus dem Niger festgenommen worden, der seine einjährige Tochter und seine Ex-Frau, eine 34-jährige Deutsche, mit einem Messer getötet haben soll.