Demonstrationen : Behörden: Alkoholverkauf im Schanzenviertel einschränken

In Erwartung eines feierlustigen Partyvolks und einer Kundgebung von Linksextremisten planen die Hamburger Behörden aus Infektionsschutzgründen eine Einschränkung des Alkoholverkaufs im Schanzenviertel. Nach dpa-Informationen soll die Regelung von Freitagabend, 18.00 Uhr, bis Sonntagmorgen um 8.00 Uhr gelten. Einzelheiten wurden am Nachmittag noch zwischen dem Bezirksamt Altona und der Polizei abgestimmt. Dem Vernehmen nach soll das Verkaufsverbot für 19 Betriebe gelten, darunter Kioske.

26. Juni 2020, 17:05 Uhr

An den vergangenen Wochenenden war es in dem Szeneviertel immer wieder zu großen Ansammlungen gekommen, bei denen viel Alkohol konsumiert und Corona-Regeln nicht eingehalten wurden. Für den späten Freitagabend hatten Linksextremisten zudem zu einer Demonstration am Bahnhof Sternschanze aufgerufen.

Schon am Mittwoch hatte sich die Polizei besorgt gezeigt: «Sollte es zu großen Menschenansammlungen inklusive des Verzehrs von alkoholischen Getränken kommen, werden im Zweifel erneut Alkoholverkaufsverbote ausgesprochen oder sogar Lokale schließen müssen.»