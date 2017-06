Umwelt : Behörde verbietet Durchlaufkühlung für Kohlekraftwerk

Das Kohlekraftwerk Moorburg darf bis auf weiteres kein Wasser mehr aus der Elbe für die Durchlaufkühlung entnehmen. Hamburgs Umweltbehörde habe die Entnahme zur Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und in Abstimmung mit dem Bund gestoppt, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Damit dürfe das Kraftwerk ab sofort nur über eine Kreislaufkühlung per Kühlturm betrieben werden.