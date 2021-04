Gesundheit : Behörde ruft zur Einhaltung der Termine für Zweitimpfung auf

Die Hamburger Gesundheitsbehörde appelliert an die mit Astrazeneca-Erstgeimpften, auch die Termine zur zweiten Corona-Schutzimpfung einzuhalten.

Hamburg | Alle gebuchten Termine fänden statt, hieß es am Mittwoch. Bisher haben den Angaben zufolge in Hamburg rund 120 000 Menschen eine Impfung mit Astrazeneca erhalten. Für die ersten von ihnen stünden in der kommenden Woche die Zweitimpfungen an. Menschen unter 60 Jahre werde dabei entsprechend der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) ein ...

