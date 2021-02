Gesundheit : Behörde ruft weitere Berufsgruppen zum Impfen

Erstmals seit mehr als zwei Wochen klettert die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg wieder über die 70er-Marke. Unterdessen ist der Corona-Impfstoff zwar noch immer knapp, aber es geht voran.

Hamburg | Während die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg im Wochenvergleich weiter steigt, werden weitere Berufsgruppen ins Zentrale Impfzentrum in den Messehallen gerufen. So könnten ab sofort auch niedergelassene Ärzte, Praxispersonal, Beschäftigte beim ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.