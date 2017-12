Wetter : Behinderungen durch Schnee- und Eisglätte in Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Dez.2017 | 08:43 Uhr

Schnee- uns Eisglätte hat am Montagmorgen in Hamburg zu Behinderungen im Straßen-, Flug- und Bahnverkehr geführt. Größere Unfälle blieben jedoch aus. Nach Angaben der Bahn kam es vereinzelt zu Zugverspätungen vor allem im Regionalverkehr, am Airport Helmut Schmidt wurden laut Abflugsmonitor bis 8.30 Uhr vier Flüge nach London und Frankfurt gestrichen. In weiten Teilen Hamburgs sind nach Angaben des Winterdiensts über Nacht bis zu fünf Zentimeter Neuschnee gefallen. Entsprechend seien seit Mitternacht 900 Mitarbeiter im Einsatz, um Straßen, Geh - und Radwege vom Schnee zu befreien. Sie streuten nach eigenen Angaben 3290 Kilometer Hauptverkehrsstraßen und sicherten mehr als 4000 Bushaltestellen.