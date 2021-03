Verkehr : Befürchtetes Verkehrschaos wegen A7-Vollsperrung bleibt aus

Seit Donnerstagabend ist die Autobahn 7 nördlich des Elbtunnels für Bauarbeiten voll gesperrt. Die Planer befürchteten vor allem für den Freitag ein Verkehrschaos. Doch die Warnungen scheinen gefruchtet zu haben.

Hamburg | Die Vollsperrung der A7 hat am Freitag zunächst zu deutlich weniger Stau und Gedränge auf den Straßen in und um Hamburg als befürchtet geführt. „Auf der A7 ist nicht nur wegen der Bauarbeiten nichts los, sondern auch, weil sich die Autofahrer dankenswerter Weise an die weiträumigen Umleitungen gehalten haben“, sagte Christian Merl, Sprecher der Bundes...

