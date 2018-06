Tennis : Becker und Stich halten Pressetermine in Hamburg ab

Die Tennis-Stars Becker und Stich geben sich in Hamburg die Ehre. Becker nimmt an einer Gesprächsrunde zur Zukunft des Gesundheitswesens teil, Stich stellt das Rothenbaum-Starterfeld 2018 vor. Beide gewannen 1992 in Barcelona Olympia-Gold im Doppel.

von dpa

12. Juni 2018, 02:55 Uhr

Die früheren Tennisstars Boris Becker und Michael Stich sind heute auf zwei verschiedenen Presseterminen in Hamburg im Einsatz. Der dreimalige Wimbledon-Sieger Becker (50) diskutiert mit Spitzenvertretern aus Politik, Gesundheitswirtschaft, Wissenschaft und Forschung auf der 5. Zeit-Konferenz Gesundheit über die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens.

Christoph Amend, Chefredakteur des Zeit-Magazins, stellt im Hotel Atlantic Kempinski (Beginn 10.00 Uhr) die Fragen. Becker soll sich von 15.00 Uhr an unter anderem zu dem Thema äußern, wie sich Hochleistungssport kurz- und langfristig auf die Gesundheit auswirkt.

Knapp sechs Wochen vor dem Start des ATP-500-Herrenturniers am Hamburger Rothenbaum informiert der scheidende Turnierdirektor Stich über das Teilnehmerfeld. Mit Detlef Hammer, dem Geschäftsführer der Hamburg Sports & Entertainment GmbH, stellt der 49 Jahre alte Wimbledonsieger von 1991 zudem neue Partner und Sponsoren vor. Die Veranstaltung im Grand-Elysee-Hotel beginnt um 13.00 Uhr.