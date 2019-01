Krankenversicherung : Beamte: SPD bringt Gesetzentwurf zur Krankenversicherung ein

von dpa

17. Januar 2019, 14:33 Uhr

Die SPD im Kieler Landtag will neuen Beamten den Einstieg in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ebnen. Dazu brachte die Fraktion den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer pauschalen Beihilfe für gesetzlich versicherte Beamte ein. Darüber wird der Landtag in der nächsten Woche beraten. Die SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies begründete die Initiative mit Gerechtigkeitsaspekten und dem Ziel, den öffentlichen Dienst im Land attraktiv zu halten. Die Regelung folgt einem Hamburger Modell. Sie soll nur für neue Beamte gelten. Bisher bekommen Beamte, die sich freiwillig in der GKV versichert haben, keine staatlichen Zuschüsse.