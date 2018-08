Beach-Volleyball : Beachvolleyball will zu European Championships

Der Beachvolleyball hat großes Interesse, bei einer Neuauflage der European Championships dabei zu sein. «Mit Sicherheit. Wir kämpfen, dass wir als Ballsportart da reinkommen», erklärte Hannes Jagerhofer, der Veranstalter der Major-Serie und des ab Mittwoch in Hamburg stattfindenden Welttour-Finals. Entsprechende Verbindungen seien bereits geknüpft. Die EBU (European Broadcasting Union) als Organisator der teilnehmenden TV-Anstalten hatte sich nach der Erstauflage in Berlin und Glasgow für die Aufnahme einer Teamsportart ausgesprochen.

von dpa

14. August 2018, 16:25 Uhr

Auch René Hecht, der Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes, sieht in den European Championships eine Chance für den Beachvolleyball: «Das sind hochkarätige Wettkämpfe.» ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky hatte den attraktiven Sandsport, bei dem jährlich die Europameister ausgespielt werden, als «sehr geeignet» für die Championships bezeichnet.

Für Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote sind die European Championships eine «faszinierende Veranstaltung». Sportarten, die sonst nur bei Olympia im Blickpunkt stehen, würden in den Fokus rücken. Grote will sich mit einer Bewerbung Hamburgs für die Neuauflage des neuen Veranstaltungsformats beschäftigen. «Wir tun gut daran, uns mit dem Format auseinanderzusetzen», sagte er am Dienstag bei der Pressekonferenz zum Welttour-Finale in Hamburg.