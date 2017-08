Volleyball : Beachvolleyball: Ludwig/Walkenhorst wollen Titel Nummer 4

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Neubauer 1 von 1

Bei den Männern gehen Philipp-Arne Bergmann/Yannick Harms (TC Hameln) topgesetzt in die 25. Titelkämpfe in dem Ostseebad. Direkt dahinter wird das junge norddeutsche Duo Lorenz Schümann/Julius Thole (FT Adler Kiel/ETV Hamburg) geführt. Lukas Pfretzschner (ASV Dachau) ist mit 17 Jahren der jüngste Spieler. Der U18-Europameister von 2016 vertritt den verletzten Lars Flüggen und spielt an der Seite von Titelverteidiger Markus Böckermann (HSV). Der Eintritt an allen Tagen ist kostenlos.

Homepage Nationale Beachvolleyball-Serie

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 01:50 Uhr