Verkehr : Baustellen: Flughafenzufahrt, A1, B73 und S-Bahn Elbbrücken

Hamburg bringt seine Straßen und Bahnlinien auf Vordermann. Das geht nicht ohne Baustellen. In den nächsten Tagen müssen Autofahrer und S-Bahnnutzer mit Verzögerungen rechnen.

von dpa

18. Mai 2019, 09:35 Uhr

Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche auf mehrere neue Baustellen in Hamburg einstellen. Von Montag bis Freitag wird eine der wichtigsten Zufahrten zum Flughafen nachts nur eingeschränkt passierbar sein. Auf der Bundesstraße 432/433, die den Airport mit der A7-Auffahrt Schnelsen-Nord verbindet, werden zwischen 20.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens Schachtabdeckungen repariert, wie die Verkehrsbehörde mitteilte.

An mehreren Stellen werde eine Fahrspur gesperrt und die Höchstgeschwindigkeit von 70 oder 80 km/h auf 30 reduziert. Ab Mittwoch wird es auch an der A7-Anschlussstelle Schnelsen-Nord in Richtung Flensburg/Kiel etwas voller, weil nachts an der unmittelbar südlich gelegenen Auffahrt Schnelsen gebaut wird.

Auch an der Stader Straße (B73) in Hamburg-Heimfeld gibt es eine Einschränkung. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer überprüft eine Konstruktion an der Autobahnbrücke. Dafür müsse von Montag bis Donnerstag zwischen 9.00 und 15.00 Uhr die Stader Straße in beiden Richtungen auf je eine Spur verengt werden. Der Verkehr auf der A7 ist davon nicht betroffen.

Ebenfalls von Montag bis Donnerstag soll es Tagesbaustellen auf der A1 zwischen Öjendorf und Billstedt in Richtung Bremen geben. Dafür werden der Seiten- und der rechte Fahrstreifen gesperrt. In Gegenrichtung ist die Autobahn bereits seit März von drei auf zwei Spuren verengt. Diese Einschränkungen sind wegen einer Brückensanierung erforderlich.

Bereits an diesem Wochenende wird auch am Autobahndreieck Hamburg-Südost gebaut. Die Auffahrt zur A25 in Richtung Geesthacht wird von Samstagabend 22.00 Uhr bis Montagmorgen 5.00 Uhr gesperrt. Auf der A1 sind in diesem Bereich der Stand- und der rechte Fahrstreifen nicht befahrbar.

Nutzer der Hamburger S-Bahn müssen an diesem und am nächsten Wochenende ebenfalls mit einer Baustelle klarkommen: Wegen vorbereitender Bauarbeiten für die neue S-Bahnstation Elbbrücken fahren keine Züge zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg. Die Fahrgäste müssen von Samstag 1.00 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag auf Busse oder Regionalzüge (Hauptbahnhof - Harburg) umsteigen.