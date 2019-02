Verkehr : Baustelle Max-Brauer-Allee kommt erst 2021

Die für dieses Frühjahr vorgesehene Sanierung der Max-Brauer-Allee in Hamburg-Altona wird bis ins Jahr 2021 verschoben. Dies sei erforderlich geworden, weil der benachbarte Lessingtunnel durch Bauarbeiten der Deutschen Bahn von Mitte Mai bis Ende November erneut voll gesperrt werde, teilte die Verkehrsbehörde am Donnerstag mit. Dafür müsse die Max-Brauer-Allee als Umleitungsstrecke zur Verfügung stehen. Vor allem vom 27. Juni bis zum 8. August werde die Straße für den Busverkehr als Ersatz für die S-Bahn-Verbindung (Holstenstraße bis Othmarschen) und vor allem für die Busanfahrt an den Bahnhof Altona benötigt.

von dpa

07. Februar 2019, 07:56 Uhr

Außerdem seien jenseits des Lessingtunnels in diesem und nächsten Jahr umfangreiche Bauarbeiten geplant. So sollen Vorarbeiten für die Umgestaltung des Holstenplatzes (Baubeginn 2020) erledigt werden. In die Neugestaltung der Max-Brauer-Allee flossen Anregungen der Bürger mit ein. Um diesen gerecht zu werden und die Arbeiten so verkehrsverträglich wie möglich zu gestalten, ergebe sich voraussichtlich erst 2021 wieder ein geeignetes Zeitfenster, teilte die Behörde mit. Dann sollen die Arbeiten vom Paul-Nevermann-Platz bis zur Max-Brauer-Allee/Holstenstraße inklusive Kreuzung vollzogen werden.

Die Verkehrsader zwischen Schanzenviertel und Elbchaussee ist bekannter geworden, weil sie in Folge der Schadstoffemissionen seit dem 31. Mai 2018 von älteren Dieselfahrzeugen (Lastwagen/Autos) nicht mehr befahren werden darf.