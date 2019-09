Bau : Bauminister wollen Bauen mit Holz vorantreiben

Avatar_shz von dpa

26. September 2019, 01:11 Uhr

Die Ressortchefs der Länder kommen heute in Norderstedt bei Hamburg zu einer zweitägigen Bauministerkonferenz (BMK) zusammen. Themen der Herbstagung sind nach Angaben des BMK-Vorsitzenden, des schleswig-holsteinischen Bauministers Hans-Joachim Grote (CDU), unter anderem die weitere Wohnraumförderung durch den Bund, eine Erleichterung des Bauens mit Holz sowie die Weiterentwicklung bestehender Fördermöglichkeiten zum Einbau von Sicherheitstechnik bei Neubauten. Die Länder wollen das Bauen mit Holz in Deutschland vorantreiben, um Kosten zu senken und die CO2-Bilanz zu verbessern. Am Freitag wird auch Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) in Norderstedt erwartet.