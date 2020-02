Regierung : Baum: Hamburg-Wahl wird zeigen, ob Lindner Chef bleiben kann

Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum hat FDP-Chef Christian Lindner wegen der Thüringen-Krise «Führungsversagen» vorgeworfen. «Ob er in der Lage ist, an der Parteispitze zu bleiben, wird die Hamburg-Wahl zeigen», sagte der Liberale dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag). «Sein taktisch falsches Verhalten, durch das der Eklat von Thüringen erst ausgelöst wurde, ist nach der Absage an die Jamaika-Koalition der zweite große Fehler von Lindner als Parteichef gewesen», so der frühere FDP-Innenminister (1978-1982).

Avatar_shz von dpa

07. Februar 2020, 21:49 Uhr

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch mit maßgeblichen Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Dies löste einen Sturm der Entrüstung aus - Lindner reiste zu einem Krisengespräch nach Erfurt, Kemmerich kündigte daraufhin seinen Rückzug an.

Baum kritisierte, Lindner habe Kemmerich nicht von der Wahl abgehalten, «obwohl die Unterstützung der AfD in der Luft lag». «Nach der Wahl hat er ihm sogar gratuliert und ihn bestärkt, Bündnispartner im Parlament zu finden. Das war ein Führungsversagen.» Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl am 23. Februar und in den Umfragen werde sich zeigen, ob Lindner in der Lage ist, «das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen», so der 87-Jährige.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von Infratest dimap für den Norddeutschen Rundfunk sieht die FDP in Hamburg bei fünf Prozent - bei der Wahl gilt eine Fünf-Prozent-Hürde.