Agrar : Bauernverband bereit zur Agrarwende

Avatar_shz von dpa

06. September 2019, 10:55 Uhr

Auf dem Landesbauerntag in Rendsburg hat Verbandspräsident Werner Schwarz die Bereitschaft zu Veränderungen in der Produktion betont. «Wenn die Gesellschaft eine Agrarwende will, dann werden wir uns dem nicht verschließen», sagte Schwarz am Freitag vor rund 1000 Landwirten. Es sei allerdings zu klären, was unter Agrarwende verstanden werde. Hier helfe der laufende Dialog im Land. Schwarz lobte den mit freundlichem Beifall begrüßten Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne): «Ich freue mich, dass Sie bei allen Gegensätzen, die es in der Sache geben mag - den konstruktiv-sachlichen Dialog ihres Vorgängers fortsetzen.»