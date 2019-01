Brände : Bauernhaus bei Kollmar abgebrannt: keine Verletzten

von dpa

31. Januar 2019, 08:18 Uhr

Ein reetgedecktes Bauernhaus ist in Kollmar (Kreis Steinburg) bei einem Brand fast vollständig zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Brand am Mittwochabend niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag mitteilte. Das Haus eines ehemaligen landwirtschaftlichen Hofes sei unbewohnt gewesen. Es sei aus zunächst unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Weite Wegstrecken bei der Beschaffung von Löschwasser und das Reetdach des Hauses erschwerten laut Feuerwehr die etwa zehn Stunden dauernden Löscharbeiten. Erst am Donnerstagmorgen konnte das Feuer gelöscht werden. Zeitweise waren bis zu 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die in der Nähe liegende B431 war während der gesamten Dauer des Einsatzes gesperrt.