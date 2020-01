Agrar : Bauern aus dem Norden demonstrieren mit Treckern

Nicht auf den Acker, sondern in die Stadt: Hunderte Bauern setzen sich mit Trecker-Demos nach Kiel und Berlin für ihre Belange ein. Sie demonstrieren gegen härtere Umweltauflagen und für angemessene Preise. Das wird Auswirkungen auf die Verkehrslage haben.

Avatar_shz von dpa

17. Januar 2020, 02:18 Uhr

Hunderte Bauern aus Schleswig-Holstein wollen sich heute an bundesweiten Demonstrationen beteiligen. Allein in Kiel werden mindestens 500 Bauern mit ihren Traktoren erwartet. Mit der Aktion protestieren die Bauern gegen neue Düngevorschriften und fordern faire Lebensmittelpreise.

Die Bauern kommen in einer Sternfahrt aus sechs Orten im Land, um auf dem zentralen Exerzierplatz zusammenzutreffen. Wegen der Aktion der Bauernbewegung «Land schafft Verbindung» am Auftakttag der Grünen Woche in Berlin ist in der Landeshauptstadt und in der Umgebung mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ein weiterer Konvoi mit mindestens 100 Treckern führt vom frühen Morgen an von Hamberge im Kreis Stormarn nach Berlin, wo im Stadtzentrum am Mittag eine große Kundgebung geplant ist.