Verkehr : Bauarbeiten behindern Verkehr auf der A7

Für Autofahrer wird es auf der A7 im Raum Bordesholm in Richtung Norden über längere Zeit eng. An Montag beginnen vorbereitende Arbeiten für die Sanierung der Fahrbahn zwischen dem Autobahndreieck und der Anschlussstelle Bordesholm, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilte. Die Arbeiten auf dem zwei Kilometer langen Abschnitt sollen bis zum 21. Dezember dauern. Die Fahrbahn, die aus den frühen Siebzigerjahren stammt, muss bis zu einer Tiefe von 50 Zentimetern erneuert werden. Dafür wird der Verkehr in Richtung Flensburg voraussichtlich am 17. Oktober auf die Richtungsfahrbahn Hamburg verlegt.

Avatar_shz von dpa

29. September 2019, 10:36 Uhr

Die Anschlussstelle Bordesholm in Richtung Flensburg soll während der Bauarbeiten überwiegend frei befahrbar bleiben. Während des Asphalteinbaus seien Sperrungen aber nicht zu vermeiden, gab der Landesbetrieb an. Dessen Direktor Torsten Conradt rief die Autofahrer auf, Rücksicht auf die Bauarbeiter zu nehmen. Im vergangenen Jahr habe es wiederholt Unfälle in Baustellenbereichen gegeben. Täglich nutzen rund 40 000 Fahrzeuge die A7 zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Bordesholm.