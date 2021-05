Verkehr : Bauarbeiten an Schwellen auf A7 bei Waltershof: Langer Stau

Wegen dringend notwendiger Ausbesserungsarbeiten an Schwellen auf der Autobahn 7 bei Hamburg-Waltershof mussten Autofahrer am Sonntag viel Geduld mitbringen.

Hamburg | „Wir haben eine Notmaßnahme, die jetzt behoben werden muss“, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Sonntag. Die Autobahn war deshalb in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Baustelle auf nur auf einer Spur befahrbar. In Folge dessen kamen die Fahrzeuge in den Mittagsstunden zwischen Schnelsen und dem Elbtunnel auf einer Länge von rund elf Kilomet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.