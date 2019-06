Verkehr : Bauarbeiten an der Amsinckstraße: Nur eine Spur für Tausende

Wegen Bauarbeiten an der Hamburger Amsinckstraße ist seit Freitag nur noch eine Spur der wichtigen Verkehrsachse in Richtung Innenstadt frei. Es sei mit starken Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen, teilte der Energiekonzern Vattenfall mit. Besonders schwierig dürfte es für Besucher der Harley Days werden. Die Motorradveranstaltung findet an diesem Wochenende auf dem Gelände des Großmarkts statt und ist praktisch nur über die Amsinckstraße zu erreichen.

von dpa

28. Juni 2019, 07:46 Uhr

Vattenfall erneuert in dem Bereich eine Fernwärmeleitung und muss zudem eine Leitung nahe dem Deichtorplatz wieder verbinden, die Ende vergangenen Jahres für den Abriss der Cityhof-Hochhäuser provisorisch getrennt wurde. Wegen der bis zum 12. Juli dauernden Fernwärmearbeiten ist ein Abbiegen in Richtung Hafencity nicht möglich. Der Versorger bat Autofahrer, die Baustelle möglichst weiträumig zu umfahren. Die Amsinckstraße ist die wichtigste Verbindung von den Elbbrücken zur Innenstadt.