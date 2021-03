Umwelt : Bau von neuem Wattenmeer-Zentrum kann starten

Nach jahrelanger Planung ist in Wilhelmshaven der Bau eines neuen Zentrums für das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer einen Schritt vorangekommen.

Wilhelmshaven | Am Mittwoch wurde im Beisein von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) die Baugenehmigung für das Vorhaben übergeben. In das geplante Verwaltungsgebäude, das auf einem ehemaligen Luftschutzbunker im Süden der Jadestadt errichtet wird, sollen unter anderem die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer und das in Wilhelmshaven ansässig...

