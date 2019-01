Wissenschaft : Bau des Wildschweinzauns an deutsch-dänischer Grenze startet

Im dänischen Padborg (Pattburg) beginnt heute der Bau des umstrittenen Wildschweinzauns an der Grenze zu Deutschland. Im Laufe des Jahres soll der 70 Kilometer lange und eineinhalb Meter hohe Zaun fertiggestellt sein und damit die komplette Landgrenze der beiden Länder abdecken. Die Dänen wollen mit dem Zaun verhindern, dass sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) in ihrem Land ausbreitet. Die für den Menschen harmlose Krankheit kursiert derzeit in Osteuropa, auch in Belgien wurden bereits Fälle bekannt. Deutschland blieb bislang verschont.

von dpa

28. Januar 2019, 00:57 Uhr

Die dänische Regierung will mit dem Zaun die für das Land extrem wichtige Schweinezucht schützen. Er soll verhindern, dass deutsche Wildschweine nach Dänemark übersiedeln. In den vergangenen Monaten hatte es allerdings Zweifel an seinem Nutzen und der Verhältnismäßigkeit gegeben. So hieß es unter anderem aus dem Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald, das höchste Risiko gehe nicht von Wildschweinen aus, sondern von Menschen, die beispielsweise unabsichtlich kontaminierte Lebensmittel in ein Land brächten.