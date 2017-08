Basketball : Basketballer ohne Tadda und Voigtmann beim Supercup

Zum Start der NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis in die EM-Vorbereitung müssen die deutschen Basketballer auf Karsten Tadda und Johannes Voigtmann verzichten. Beide Spieler stehen angeschlagen beim Supercup an diesem Wochenende in Hamburg nicht zur Verfügung. «Wir erwarten, dass Karsten nächste Woche wieder dabei ist», sagte Bundestrainer Chris Fleming am Mittwochabend über den Guard, den Knieprobleme plagen.