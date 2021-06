Basketball : Basketballer Marvin Ogunsipe kehrt zum FC Bayern zurück

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers und Marvin Ogunsipe gehen getrennte Wege.

Hamburg | Wie der Club am Mittwoch mitteilte, kehrt der 2,04 Meter große Forward zum FC Bayern München zurück. In den beiden vergangenen Spielzeiten hatte der Österreicher auf Leihbasis für die Hanseaten gespielt. Nach einem starken Start in die abgelaufene Spielzeit wurde Ogunsipe zunächst durch einen Nasenbruch und anschließend durch andauernde Rückenbesch...

