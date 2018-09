Basketball : Basketball ProA: Towers feiern umkämpften Sieg in Karlsruhe

von dpa

30. September 2018, 09:46 Uhr

Karlsruhe (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben in der noch jungen Saison der Basketball ProA die erste schwere Auswärtsaufgabe gemeistert. Bei den PS Karlsruhe LIONS, Halbfinalist in der vergangenen Spielzeit, siegten die ambitionierten Hanseaten am Samstagabend trotz eines zwischenzeitlichen 13-Punkte-Rückstands noch mit 80:75 (38:43) und feierten ihren zweiten Saisonerfolg. «Respekt an meine Mannschaft. Karlsruhe hat extrem stark begonnen. Exzellente Teamarbeit, Leadership und gutes Rebounding ab der Halbzeit waren die Schlüssel zum Sieg», sagte Cheftrainer Mike Taylor nach der Partie. Tevonn Walker war Towers-Spieler und sammelte 26 Punkte.