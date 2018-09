Basketball : Basketball-Nationalmannschaft gegen Türkei gefordert

In der Vorbereitung auf die nächsten Duelle in der WM-Qualifikation trifft die deutsche Basketball-Nationalmannschaft um NBA-Jungstar Dennis Schröder heute in Hamburg auf die Türkei. Ab 20.00 Uhr geht es beim jährlichen Supercup um den Einzug in das Endspiel am Samstag. Im zweiten Halbfinale des Prestigeturniers in der Hansestadt stehen sich Italien und Tschechien gegenüber. Die DBB-Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl will die Begegnungen nutzen, um für die nächsten Pflichtspiele gerüstet zu sein.

von dpa

07. September 2018, 00:33 Uhr

Auf dem Weg zur WM 2019 in China geht es am 13. September nach Estland und am 16. September in Leipzig gegen Israel. Dabei besitzt das Rödl-Team mit bislang sechs Siegen aus sechs Erstrundenspielen eine hervorragende Ausgangslage für den Sprung zur Endrunde.