Fußball : Bartels will zweite Aufstiegschance nutzen

Fin Bartels hat seine Enttäuschung über den verpassten vorzeitigen Aufstieg mit Holstein Kiel in die Fußball-Bundesliga überwunden.

Kiel | „Ich war direkt nach dem Spiel und auch am Montag noch extrem enttäuscht und frustriert. Wir wollten den Aufstieg da schon unbedingt klarmachen“, sagte der 34 Jahre alte Stürmer über den 2:3-Rückschlag am vorigen Wochenende beim Karlsruher SC. Da Holstein als Tabellenzweiter den erstmaligen Erstliga-Aufstieg mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) i...

