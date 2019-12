Kriminalität : Barangestellter in Einkaufszentrum mit Messer verletzt

Ein 19 Jahre alter Mann ist im Hamburger Levantehaus mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der Angestellte einer in dem Einkaufszentrum liegenden Bar sei am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem Gast in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Avatar_shz von dpa

10. Dezember 2019, 05:45 Uhr

Im Laufe der Auseinandersetzung zückte der Täter der Polizei zufolge ein Messer und verletzte den Angestellten damit am Oberkörper. Anschließend flüchtete er. Später am Abend wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Details zu seinem Gesundheitszustand waren zunächst nicht bekannt.

Im Levantehaus befinden sich neben Bars und Restaurants auch zahlreiche Geschäfte und ein Fünf-Sterne-Hotel.