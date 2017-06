International : Banneraktion von G20-Aktivisten im Freihafen

Gut eine Woche vor dem G20-Gipfel haben Aktivisten im Hamburger Freihafen eine Wende in der Migrationspolitik angemahnt. Sie kletterten am frühen Mittwochmorgen auf die Brüstung einer Elbbrücke und entrollten ein Banner mit der Aufschrift «Build bridges not walls» (Baut Brücken, keine Mauern). Einige der mehr als 30 Aktivisten von Sea-Watch, Jugend Rettet und Never mind the papers seilten sich nach Polizeiangaben von der Brücke ab. Andere unterstützten die Aktion von einem Boot aus.