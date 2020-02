International : Bankett Matthiae-Mahl mit Maas und Nato-Generalsekretär

Zum traditionellen Matthiae-Mahl in Hamburg werden heute Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) als Ehrengäste erwartet. Beide werden Festreden halten, ebenso der Bürgermeister Peter Tschentscher. Das Matthiae-Mahl mit 400 Gästen wird im Festsaal des Hamburger Rathauses ausgerichtet und ist nach Angaben des Senats das weltweit älteste noch gefeierte Festmahl. Es ist seit 1365 historisch belegt.

28. Februar 2020, 01:18 Uhr

Zuvor wird Stoltenberg die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Blankenese besuchen. In der Clausewitz-Kaserne will er mit Teilnehmern und Ausbildern der nationalen und internationalen Generalstabslehrgänge sprechen. Dabei soll es um die aktuellen Herausforderungen der Nato gehen.