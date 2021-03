Prozesse : Bandenbetrug in 15 Fällen: Falscher Polizist vor Gericht

Die Beute der falschen Polizisten waren fünfstellige Bargeldbeträge oder 4,5 Kilo Gold. Ihre Opfer waren teils weit über 80 Jahre alt. Nun steht wegen 14 Betrugsfällen ein Mann vor dem Kieler Landgericht. Kommt es zu einer Verständigung?

Kiel | Meist waren die Beute 20 000 bis 25 000 Euro Bargeld, abgelegt in einem Stofftuch in einer Mülltonne oder auf dem Reifen eines Wohnmobils. In einem Fall brachten falsche Polizisten ihre Opfer gar um 4,5 Kilogramm Gold - mehr als 200 000 Euro wert. Wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs falscher Polizisten muss sich ein 28-Jähriger seit Mittwoch vor dem Ki...

