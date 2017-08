Kriminalität : Banden stehlen in Krankenhäusern Medizingeräte

Osteuropäische Diebesbanden stehlen verstärkt medizinische Geräte aus Krankenhäusern in Schleswig-Holstein. «Dies ist ein bundesweites, zunehmendes Problem - auch bei uns im Norden», sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Mittwoch in Kiel. Seit 2016 beläuft sich nach Angaben des Innenministeriums der Schaden in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern auf 2,7 Millionen Euro. Betroffen waren laut LKA Krankenhäuser in Pinneberg, Ratzeburg (gleich fünf mal seit 2016), Kiel und Neumünster. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» und das «Flensburger Tageblatt» berichtet.