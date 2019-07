Verkehr : Bahnstrecke nach Sylt: Zusätzliche Probleme mit den Loks

Auf der Strecke der Marschbahn zwischen Hamburg und Sylt gibt es offenbar auch Probleme mit den Lokomotiven. Bei Routinewartungen hätten sich der Deutschen Bahn «Fragen zum Verschleiß verbauter Isolierungen im Maschinenraum der Lok ergeben», teilte ein Sprecher der Bahn am Donnerstagabend mit. Nach ersten Untersuchungsergebnissen müssten allerdings keine Konsequenzen gezogen werden. Wegen der Untersuchung befinden sich die Fahrzeuge nach Bahnangaben noch nicht an den geplanten Einsatzorten, so dass es am Freitag zu einem eingeschränkten Betrieb kommen könnte. Über die Probleme hatte zuvor der NDR berichtet.

von dpa

04. Juli 2019, 21:29 Uhr

Nach einem Lastwagenunfall am Montag steht auf dem rund 20 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Bredstedt und Niebüll nur ein Gleis zur Verfügung. Das führte in den vergangenen Tagen bereits zu Einschränkungen.