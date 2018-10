Verkehr : Bahn nimmt Verbindungen im Osten des Landes wieder auf

Die Deutsche Bahn will im Osten Schleswig-Holsteins am nächsten Montag im Regionalverkehr einige Verbindungen wieder aufnehmen, die seit Anfang September aus Mangel an Lokführern ausgefallen sind. Das betrifft besonders Früh- und Abendzüge zwischen Lübeck und Puttgarden, Lübeck und Lüneburg sowie Lübeck und Neustadt, wie die Bahn am Mittwoch bekanntgab. Die Bahn hat dazu Lokführer aus anderen Regionen, von DB Cargo und von externen Anbietern rekrutiert. Zu anderen Zeiten fahren auf diesen Strecken sowie zwischen Lübeck und Kiel vorübergehend weiterhin Busse statt Züge.

von dpa

17. Oktober 2018, 17:23 Uhr

Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember sollen wieder alle Verbindungen gefahren werden, kündigte die Bahn an. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben dabei, mit einer Ausbildungsoffensive der Personalknappheit gegenzusteuern. Demnach beginnen nun alle zwei Monate neue Ausbildungslehrgänge. Zuletzt seien am 1. September neun neue Lokführer-Anwärter begrüßt worden. Diese bräuchten etwa zehn bis zwölf Monate, bis sie für den Betrieb zur Verfügung stehen.