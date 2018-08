Bahn : Bahn-Firmen kündigen bessere Planung von Baustellen an

Eine bessere Abstimmung von Baustellen im Hamburger Bahnverkehr haben Vertreter mehrerer Bahn-Unternehmen angekündigt. Jüngst hatten für zehntausende Bahnreisende lästige Bauarbeiten am Hamburger Hauptbahnhof sowie an der S-Bahn-Strecke nach Harburg (S3) für Kritik und politischen Streit gesorgt. «Auch künftig werden umfangreiche Baumaßnahmen auf den Bahnhöfen und im Schienennetz erforderlich sein», teilten Vertreter der Deutschen Bahn, S-Bahn, des Metronoms und des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) am Mittwoch nach einem Gespräch mit SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf und Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof gemeinsam in Hamburg mit. Die Arbeiten seien für den Bestand und Ausbau des Schienennetzes unabdingbar.

von dpa

15. August 2018, 16:31 Uhr

Allerdings sollen künftig gleichzeitig laufende Bauarbeiten auf S- und Regionalbahnlinien möglichst vermieden werden, teilten die Akteure mit. Sollte bei der S-Bahn gebaut werden, müsse gewährleistet sein, dass Regionalzüge ohne Probleme den Hauptbahnhof erreichen könnten. Der Schienenersatzverkehr soll ausgebaut werden, ebenso die Information vor Ort durch zusätzliches Sicherheits- und Servicepersonal. Die digitale Fahrplanauskunft werde noch stärker zur Verkehrsstromlenkung eingesetzt, hieß es.